الراب من أجل التوعية.. الرابور “kouz1” في مقطع عن كورونا – فيديو

اختار مغني الراب “كوزان”، توجيه رسالته إلى الجمهور في ظل حملة التوعية من كورونا، من خلال الموسيقى، حيث قدم مقطعا لأغنية توعوية بضرورة الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا.

وشارك “كوزان” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، مقطع فيديو، يغني فيه بكلمات حضرها خصيصا لتوعية جمهوره، مطالبا بالالتزام بالخطوات الاحترازية في عدم مغادرة المنزل، ومخالطة الناس، ومعبرا عن أمله في اجتياز المغرب لهذه الأزمة، وعودة الأمور لنصابها.

وانخرط فنانون مغاربة كثر في حملة التوعية عبر مقاطع فيديو، ومنشورات توعية، وطلبهم من المواطنين لزوم المنازل، وعدم مغادرتها إلا للضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 حالات جديدة، مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد في بلادنا إلى 49 مصابا.