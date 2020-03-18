مربو الدواجن: الدجاج في حالة جيدة والإنتاج سيبقى متوفرا لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي

أكدت الجمعية المغربية لمربيي الدواجن، أن وضعية الدجاج في المغرب في حالة جيدة، ولا خوف على سلامته الصحية، مشددة على أن الانتاج سيبقى متوفرا لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي.

وعلى إثر تداعيات وباء كورونا في المغرب، وانعكاساته السلبية في بعض القطاعات؛ دعت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، في بلاغ لها، أرباب المحاضن إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، لأن الأيام المقبلة، بحسبها غير واضحة المعالم.

وطالبت الجمعية المذكورة، بخفض إنتاج الكتاكيت بنسبة معقولة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى خفض أسعار بيع الفلوس مراعاة للظرفية الحرجة، التي تعرفها الأوضاع العامة، ومساهمة في التعاون مع المربيين على الإكراهات، التي قد تواجههم في تزويد ضيعاتهم بالأدوية، والأعلاف، وغيرها من الاحتياجات.

ودعت الجمعية المغربية لمربيي الدواجن، المربيين غير الملزمين بعقود مع المحاضن إلى التأني، والتريث في اقتناء الفلوس إلى أن تستقر الأوضاع.