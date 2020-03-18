بعد رجال الأعمال والمنتخبين.. فنانة تتبرع لصندوق مواجهة “كورونا”

قررت الفنانة، هدى سعد، التبرع للصندوق الخاص بتدبير ومواجهة فيروس كورونا المستجد، بمبلغ رمزي، في ظل مساهمة رجال أعمال مغاربة لنفس الصندوق بمبالغ كبيرة.

وفي وقت أعلن فيه مشاهير مغارية التكفل بعائلات كخطوة تضامنية في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قررت هدى سعد تقديم مبلغ، وصفته بالرمزي للصندوق الخاص بتدبير ومواجهة فيروس كورونا، الذي تنازل لصالحه منتخبون عن قدر شهر واحد من تعويضاتهم، وتبرع لفائدته رجال أعمال بمبالغ مهمة.

وقالت هدى سعد، في منشور على أنستغرام: “في إطار مبادئ التضامن، والمواطنة، والمسؤولية، وانسجاما مع الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره، أعلن مساهمتي بالتبرع بمبلغ رمزي لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد”.

وانخرط فنانون كثر في حملة مواجهة كورونا، بتوعية متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واعلان تكفلهم بعائلات محتاجة.