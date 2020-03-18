شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يغلق العاصمة عمان من جميع المنافذ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنه سيتم غلق العاصمة عمان من جميع المنافذ اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم غد الخميس الموافق 19/03/2020 ولإشعار آخر باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل.

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