شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفي عزل «شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

نفى وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل صحة الأنباء التي ترددت حول عزل محافظات داخل مصر حتى الآن ..وقال: لا صحة أيضا لعزل مدينة شرم الشيخ . وأضاف هيكل "السائحون يغادرون حسب جداول برامجهم" موضحا أن المخالطين لهم من العاملين في الفنادق والبازارات وغيرهم ممن يقيمون خارج المدينة سيظلون بداخلها لمدة 14 يوما عقب مغادرة آخر سائح.

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