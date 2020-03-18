ماركات عالمية تدخل على خط التبرع لمواجهة كورونا

إن انتشار هذا الوباء في جميع القارات ما عدا أنتركتيكا حفّز دور الأزياء العالمية على المساعدة في البحث عن حلول له. فيما يلي قائمة ببعض أبرز الأسماء والعلامات التجاريّة الشهيرة في عالم الرفاهية والتي قدّمت تبرعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي.- تبرّعت شركة LVMH، التي تمتلك أكثر من 60 علامة تجاريّة بارزة، بمبلغ 2,2 مليون دولار لجمعية الصليب الأحمر الصينيّة في شهر يناير/كانون الثاني كما تعهّدت بتقديم مجموعة من اللوازم الطبية الضروريّة لمكافحة هذا الوباء.

- تعهّدت شركة Richemont السويسريّة، التي تمتلك مجموعة من العلامات الفاخرة منها Cartier، وChloe، وVan Clef&Arpels بتقديم 1,4 مليون دولار لمكافحة وباء الكورونا.