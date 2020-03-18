- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
خسائر بالمليارات أصابت قطاع المنتجات الفاخرة نتيجة انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي. ولكن هذا الواقع لم يمنع العديد من الأسماء البارزة في صناعة وتسويق الموضة من التبرّع بملايين الدولارات لمساعدة المتضررين من انتشار هذا الفيروس وتعزيز الأبحاث حول مكافحته.
- تبرّعت شركة LVMH، التي تمتلك أكثر من 60 علامة تجاريّة بارزة، بمبلغ 2,2 مليون دولار لجمعية الصليب الأحمر الصينيّة في شهر يناير/كانون الثاني كما تعهّدت بتقديم مجموعة من اللوازم الطبية الضروريّة لمكافحة هذا الوباء.
- تعهّدت شركة Richemont السويسريّة، التي تمتلك مجموعة من العلامات الفاخرة منها Cartier، وChloe، وVan Clef&Arpels بتقديم 1,4 مليون دولار لمكافحة وباء الكورونا.
- تعهّدت دار Hermes الفرنسيّة بتقديم 700000 دولار إلى مؤسسة China Soong China Ling التي تساعد الأطباء والممرضين الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا.
- تبرّعت دار Bulgari الإيطاليّة، المتخصصة في صناعة المجوهرات والجلديّات الفاخرة، بمبلغ لم يتمّ الكشف عنه لإدارة البحوث في معهد Lazzaro Spallanzi. وكان الفريق الطبي الخاص بهذا المعهد الذي يقع في روما من بين أوائل الذين تمكّنوا من عزل الحمض النووي لفيروس كورونا. وقد سمح هذا التبرّع للمعهد بشراء نظام استحواذ صور مجهريّة تبلغ قيمته حوالي 113000دولار، ومن شأن هذا الجهاز أن يساعد الفرق الطبيّة على معرفة كيفيّة الوقاية من الفيروس ومعالجته.
- أعلن الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أن علامة Dolce&Gabbana ستتبرّع بدعم الأبحاث التي يقوم بها أساتذة جامعة الإنسانيّات في إيطاليا في مجال البحث عن حلول للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ماركات عالمية تدخل على خط التبرع لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.