ترامب: نواجه عدواً غير مرئي وأحرزنا تقدماً في التجارب السريرية

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، أن بلاده تواجه عدوا غير مرئي في اشارة الى فايروس كورونا، مؤكداً احراز تقدم في التجارب السريرية.
وقال ترامب في كلمة له، "نحن أمام أسرع تطور بالتاريخ فيما يتعلق باللقاحات سنفعل قانون الدفاع الوطني لمكافحة كورونا وسنتخذ إجراءات مشددة".
وأضاف "زدنا القدرة على إجراء عمليات فحص فيروس كورونا عبر مسحات بلعومية وأنا جربتها بنفسي"، مشدداً بالقول "سأعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعرض آخر التطورات بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا".
ولفت ترامب الى أنه "سيرسل مستشفيات عائمة إلى الساحل الغربي لتوفير قدرات تساعد على مواجهة كورونا"، موضحاً أن بلاده "تواجه عدوا غير مرئي ولكننا سننتصر عليه نصرا كاملا بأسرع وقت".
وتابع الرئيس الاميركي "أحرزنا تقدما في التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا".
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