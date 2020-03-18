بالصور.. شوارع بغداد بعد الأمطار وحظر التجوال

تنشر الخليج 365، صوراً لشوارع بغداد في مناطق عدة بعد موجة الامطار وفرض حظر للتجوال.

وقالت امانة بغداد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مع استمرار حظر التجوال الملاكات الخدمية في امانة بغداد مستمرة باداء واجباتها الخدمية"، مشيراً الى "استمرار ملاكاتها بالقيام بواجباتها الخدمية في شوارع وأزقة العاصمة".

ودخلت بغداد منذ مساء امس، في حظر للتجوال يستمر لغاية 24 من الشهر الحالي، ضمن اجراءات الحكومة للحد من تفشي فايروس كورونا.