البنتاغون تعلن زيادة حادة بحالات الإصابة بفيروس كورونا بين العسكريين والخبراء المدنيين

وبحسب بيان للبنتاغون نشر على صفحة وزارة الدفاع الرسمية في موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، فقد تم الكشف عن إصابة 89 شخصًا ، بزيادة 30 شخصا خلال الـ24 ساعة، منهم 49 جندي حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.وأضافت الوزارة أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم أمس الثلاثاء، أنه يتم العمل على إعداد المستشفيات الميدانية لتصبح في الخدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمريكيين للعمل من المنزل، مشددا على ضرورة تخفيض التجمعات وتقليص التنقل وتجنب السفر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.



هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.