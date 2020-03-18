أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين والخبراء المدنيين في الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم أمس الثلاثاء، أنه يتم العمل على إعداد المستشفيات الميدانية لتصبح في الخدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمريكيين للعمل من المنزل، مشددا على ضرورة تخفيض التجمعات وتقليص التنقل وتجنب السفر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون تعلن زيادة حادة بحالات الإصابة بفيروس كورونا بين العسكريين والخبراء المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.