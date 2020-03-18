شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن أخبار مهمة عن مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء تتعلق بفيروس كورونا.

وكتب في تغريدة أخرى "سأحمي بصورة كاملة رعايتكم الصحية وأمنكم الاجتماعي". وأضاف :"بالنسبة للأشخاص العاطلين حاليا عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، الأموال ستأتي إليكم قريبا".