شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وخروج 59 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم. وأوضحت أن إجمالي الخارجين من الحجر الصحي بلغ 206 شخصًا حتى اليوم، بعد خروج 147 شخصًا في وقت سابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.