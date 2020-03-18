شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: حجر صحي للقادمين من 38 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأربعاء أن اليابان سوف تبدأ في وضع القادمين من 38 دولة تشمل أوروبا وإيران ومصر في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسوف تقوم الحكومة اليابانية بإلغاء التأشيرات التي تم منحها للقادمين من هذه الدول.

كما من المقرر أن تفرض اليابان حظرا على دخول القادمين من آيسلندا ومناطق بإسبانيا وإيطاليا وسويسرا، بحسب ما قاله آبي.