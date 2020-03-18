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90 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد في دولة الاحتلال

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شكرا لقرائتكم خبر عن 90 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد في دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

تل أبيب – وكالات

أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال صباح اليوم الأربعاء تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس ، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 427 حالة.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد استبعدت الحكومة فرض المزيد من القيود على الإسرائيليين في هذه المرحلة.

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