شكرا لقرائتكم خبر عن 90 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد في دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
تل أبيب – وكالات
أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال صباح اليوم الأربعاء تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 427 حالة.
ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد استبعدت الحكومة فرض المزيد من القيود على الإسرائيليين في هذه المرحلة.
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