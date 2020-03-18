شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مطار اسطنبول تعتدي على مسافرين سودانيين عالقين والان نبدء بالتفاصيل

تسبب قرار السلطات السودانية المفاجىء، مساء الاثنين باغلاق المعابر بمافيها الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار الخرطوم الدولي، في احتجاز سودانيين قادمين من أوروبا عبر “ترانزيت إسطنبول”، يعانون ظروف صعبة بسبب احتجازهم داخل طائرة حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء دون طعام.

وعرض المسافرون في بث مباشر على فيسبوك وعددهم ٣٣ راكباً مأساتهم واحتجازهم داخل طائرة تركية بمطار أسطنبول دون غذاء، واعتداء شرطة مطار اسطنبول عليهم.

وأظهر المقطع تفاوض مسؤول من القنصلية السودانية باسطنبول متحدثاً معهم، بتكفل الخطوط التركية استضافتهم لمدة يومين بأحد الفنادق باسطنبول، إلا أن المسافرين احتجوا على ذلك متسائلين عن مصيرهم بعد اليومين، خاصة وأن مدة إغلاق المعابر في السودان قد تطول، وليست لهم فيزا للإقامة بتركيا، كما ليست لهم المقدرة على مصروفات الإعاشة إلى وقت إنهاء حظر الدخول إلى السودان.

وكان السودان قد أعلن الإثنين على نحو مفاجىء فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا، وإغلاق جميع المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.