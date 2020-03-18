شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 5 إصابات جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالتين قادمتين من فرنسا، وحالتين قادمتين من إسبانيا، وحالة واحدة قادمة من مصر.
وأوضحت في بيان صادر لها أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بلغ 49 حالة مؤكدة، وحالتي وفاة.
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