الارشيف / اخبار العالم

الليجا تقدم 5 مقترحات لاستئناف الدوريات الأوروبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-03-18 | 13:20

الليجا تقدم 5 مقترحات لاستئناف الدوريات الأوروبية

1,266 مشاهدة

Advertisements
أكد رئيس رابطة الأندية الإسبانية، خافيير تيباس، أن لديهم بالفعل بعض المقترحات لمواعيد عودة ونهاية الدوريات في الموسم الحالي 2019/2020، بعد تعليق المباريات بسبب فيروس الجديد، كوفيد 19.
واتخذت الرابطة قبل أيام قرارًا بإيقاف بطولة لمحاولة الحد من انتشار الوباء الذي يهدد حياة الأشخاص، كما حدث في العديد من البلدان حول العالم.

وعلق تيباس على قرارات الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "ما فعله يويفا كنت أتحدث عنه منذ أيام، لأنني كنت متأكد من قدراتنا على إنهاء الموسم، ولدينا المواعيد الجديدة".


وتابع: "سأشارك في إحدى اللجان التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من خلال الفيديو والتي ستعمل على إعادة هيكلة جميع جداول المباريات في الدوريات المحلية والبطولات الأوروبية".

وأتم: "علينا أن نجد الحل الأمثل لعودة المسابقات من جديد، لقد قدمنا 5 مقترحات بشأن ذلك للاتحاد الأوروبي في بداية الأسبوع الحالي، لذلك علينا أن نضع المواعيد الجديدة للمباريات خلال العشرة أيام المقبلة".

الجدير بالذكر أن هناك تقارير تشير إلى إمكانية عودة الدوري الإسباني في الفترة من 23 نيسان وحتى 14 آيار، ولكن نهاية البطولة لن يكون في 30 حزيران، قد يتخطى هذا التاريخ.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليجا تقدم 5 مقترحات لاستئناف الدوريات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا