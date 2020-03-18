الليجا تقدم 5 مقترحات لاستئناف الدوريات الأوروبية

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2020-03-18 | 13:20
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وعلق تيباس على قرارات الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "ما فعله يويفا كنت أتحدث عنه منذ أيام، لأنني كنت متأكد من قدراتنا على إنهاء الموسم، ولدينا المواعيد الجديدة".
وتابع: "سأشارك في إحدى اللجان التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من خلال الفيديو والتي ستعمل على إعادة هيكلة جميع جداول المباريات في الدوريات المحلية والبطولات الأوروبية".
وأتم: "علينا أن نجد الحل الأمثل لعودة المسابقات من جديد، لقد قدمنا 5 مقترحات بشأن ذلك للاتحاد الأوروبي في بداية الأسبوع الحالي، لذلك علينا أن نضع المواعيد الجديدة للمباريات خلال العشرة أيام المقبلة".
الجدير بالذكر أن هناك تقارير تشير إلى إمكانية عودة الدوري الإسباني في الفترة من 23 نيسان وحتى 14 آيار، ولكن نهاية البطولة لن يكون في 30 حزيران، قد يتخطى هذا التاريخ.
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