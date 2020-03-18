تأجيل جديد يضرب كرة القدم الاسيوية

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2020-03-18 | 13:03
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أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تأجيل مباريات كأس الاتحاد الاسيوي حتى اشعار آخر.
واضاف "في الوقت الحالي فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيراقب الموقف قبل اتخاذ قرار حول استئناف مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2020".
وبين انه "تم اتخاذ هذا القرار بعد التنسيق مع الأندية المشاركة والاتحادات الوطنية الأعضاء، وهو إجراء وقائي من أجل ضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير، وكذلك لضمان حماية نزاهة البطولة".
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر يوم 21 آذار تأجيل مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا، وتأتي القرارات الجديدة لتشمل جميع المباريات المقررة في شهري آذار ونيسان بالمناطق الخمس بقارة آسيا.
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