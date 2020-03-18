بالصور.. مطار بغداد الدولي بعد تعليق الرحلات

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من داخل مطار بغداد الدولي بعد تعليق الرحلات بسبب فرض حظر للتجوال في العاصمة كاجراء وقائي من فايروس كورونا واظهرت الصور ادناه خلو المطار من المواطنين بشكل كامل. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.