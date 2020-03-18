موسكو تدرس مقترحاً قدمته بغداد بشأن 'أوبك+'

أعلنت الرئاسة الروسية، الأربعاء، أن موسكو تراقب عن كثب الأوضاع في أسواق النفط، وتقوم بتحليها وتحديد موقفها بشأن المقترح العراقي لعقد اجتماع لدول تحالف "أوبك+".



واستمرت أسعار النفط بالتدهور لتسجل أدنى مستوى لها فى 4 سنوات مع تأثير انتشار فايروس وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان سعر 27 دولارا للبرميل مناسبا لروسيا، قال بيسكوف: "بالطبع، هذا سعر منخفض جدا، كنا نود لو كان السعر أعلى"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".واستمرت أسعار النفط بالتدهور لتسجل أدنى مستوى لها فى 4 سنوات مع تأثير انتشار فايروس كورونا على الطلب وحرب الأسعار بين المنتجين. وهبط سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ايار بنحو 1.22 بالمائة ليسجل 28.38 دولاراً للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي 26.76 دولاراً بانخفاض بلغ 2.01%.

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