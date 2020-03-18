نائب يحمل الحكومة مسؤولية مصرع نساء نازحات سقط سقف منزلهن بسبب الامطار

كشف نائب عن محافظة ديالى، الاربعاء، عن مصرع خمسة نساء "من عائلة نازحة" في قضاء بعقوبة بعد سقوط سقف المنزل "الطيني والهش" عليهم بسبب الامطار، محملا الحكومة مسؤولية الحادث "لاهمالها المستمر لملف النازحين".
واضاف الدهلكي، ان "هذه الحادثة التي نعمل حاليا على متابعتها بشكل مباشر، هي وصمة عار على الحكومات السابقة جميعا ودون استثناء ورسالة عاجلة وسريعة لرئيس الوزراء القادم للاهتمام بهذا الملف الانساني كي لاتتكرر هذه الجرائم، التي يندى لها جبين الانسانية، حين تتخلى الدولة عن ابناءها وتتركهم ينامون في العراء وتدفن النساء تحت الانقاض دون تقديم اي عون او حل لهم ومنذ عدة سنوات رغم كثرة المناشدات لهم"، وتتحمل الحكومات السابقه التي تهاونت و تاجرت بحياه النازحين المسوليه الكامله امام القانون والعداله مشددا على ان "نجاح الحكومة المقبلة ومدى دعمنا لها يتوقف على ما ستقدمه لهذه الشريحة المظلومة من ابناء شعبنا".
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