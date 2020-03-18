سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 18 مارس 2020

متعاملون داخل أحد مكاتب الصرافة في السودان

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفق أسعار المركزي السوداني.

بينما لم يطرأ تغيير كبير على متوسط سعر صرف العملة الخضراء في السوق الموازي (السوداء) حيث ترواح بين 115 إلى 116 جنيها سودانيا، بحسب وسائل إعلام سودانية.

ولمواجهة تراجع قيمة العملة، شنت السلطات المحلية في الأيام الماضية حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على تجار العملة في السوق السوداء في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيدا عن الجهات الرسمية.

وارتفع معدل التضخم فى السودان إلى 71.36% خلال شهر فبراير/شباط الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا منذ نشوب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

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وصعد التضخم في السودان خلال فبراير/شباط بمقدار 7.08% عن يناير/كانون الثاني الذي كان معدله في حدود 64.28%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان .

سعر الجنيه الإسترليني واليورو

وارتفع سعر اليورو مسجلا 61.48 جنيه للشراء و61.79 للبيع، كما زاد سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 67.38 جنيه للشراء و67.72 جنيه للبيع، وفقا لبيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، تراجع اليورو مسجلا 123 جنيها سودانيا، كما انخفض الإسترليني 139 جنيها سودانيا.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبقي الريال السعودي عند 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.65 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك المركزي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي مسجلا 177.13 جنيه للشراء و178.01 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فتراجع سعر صرف الريال السعودي مسجلا 29 جنيها، وانخفض الدرهم الإماراتي مسجلا 30، وتراجع الدينار الكويتي 261 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.