القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتصاد العين الإخبارية - مها محي الدين الأربعاء 2020/3/18 11:59 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/3/18 11:59 ص بتوقيت أبوظبي متجر لبيع الذهب في الرياض - رويترز

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودي بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، ارتفاعا، وفقا لمتعاملين. وبلغ سعر الأوقية 5739 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 1529 دولارا أمريكيا. وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 184.52 ريال سعودي حوالي 49.16 دولار أمريكي.

أما جرام عيار 22 فسجل 169.15 ريال سعودي، ما يعادل 45.06 دولار أمريكي. Advertisements وبلغ سعر جرام عيار 21 نحو 161.46 ريال سعودي، حوالي 43.02 دولار أمريكي. أما جرام عيار 18 فسجل نحو 138.40 ريال سعودي، ما يعادل 36.87 دولار أمريكي. وبلغ سعر جرام عيار 14 حوالي 107.64 ريال سعودي، ما يعادل 28.68 دولار أمريكي. وحقق سعر الجنيه الذهب بالسعودية 1,292 ريال سعودي، أي ما يعادل 344.13 دولار أمريكي. ووفق متعاملين حسب صحف سعودية محلية فإن كيلو الذهب وصل إلى سعر 184,525 ريال سعودي، أي ما يعادل 49,161 دولار أمريكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.