"صحة دبي": الوقاية خير من العلاج.. والشائعات أخطر من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رافق انتشار فيروس "كورونا" المستجد العديد من الشائعات والمعلومات الخاطئة التي لا تستند إلى حقائق موثوقة أو مبنية على أسس سليمة.

وقالت الدكتورة عائشة البسطي أخصائي أول طب أسرة في هيئة الصحة بدبي إن الوقاية خير من العلاج ويجب اتباع الإجراءات الوقائية كالنظافة والتعقيم المستمرين وتجنب الاختلاط بالأشخاص الذين كانوا في أماكن موبوءة ما يساهم في الحد من انتشار الفيروس.

ودعت البسطي إلى ضرورة عدم الانسياق وراء ما يروج من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والمؤكدة.

ونصحت هيئة الصحة في دبي بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في دولة الإمارات، وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية.