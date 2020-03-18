محمد بن زايد: سيمضي هذا الوقت الصعب.. لكن نحتاج إلى صبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تفاؤله بأن الظروف الصعبة التي نشهدها والعالم ستمضي بإذن الله تعالى ونحن أكثر قوة وصلابة رغم التحديات العديدة التي نواجهها

وقال ــ في كلمة له بمجلس في قصر البحر بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين ــ «أريدكم أن تتذكروا كلمة وهي أن الوقت الصعب الذي نعيشه سيمضي بإذن الله لكن يحتاج منا إلى صبر».