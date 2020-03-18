انت الان تتابع رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن جميعاً استهنا في البداية بأزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين

أكدت أرزولا فون دير لاين أن فيروس كورونا خصم مُخيف، وأقرت باستخفاف السياسة بأزمة الفيروس المستجد وأن الإجراءات المتخذة ضده جاءت متأخرة، داعية الناس لشراء حاجياتهم الضرورية فقط، ومؤكدة أن الإمدادات الأساسية ستبقى مؤمنة.

اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، باستخفاف الأوساط السياسية في البداية بوباء كورونا المستجد. وقالت في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية "نشرتها اليوم الأربعاء (18 مارس/ آذار 2020): "أعتقد أننا جميعاً، أقصد غير الخبراء، استهنا في البداية بفيروس كورونا".

وذكرت السياسية الألمانية (61 عاماً) أنه من الواضح الآن أن هذا الفيروس سيشغل الجميع لفترة طويلة، موضحة أن كافة الإجراءات المتخذة حاليا كان لا بد من اتخاذها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مذكرة بأن أوروبا "تعتبر في الوقت الراهن بؤرة الأزمة". وقالت فون دير لاين: "أعتقد أن المواطنين سيتعاونون على نحو جيد".

وعن طريقة تصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف مكافحة الوباء بالحرب، قالت فون دير لاين: "أنا شخصياً ما كنت لأستخدم كلمة حرب، لكنني أتفهم دوافع الرئيس الفرنسي".

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وذكرت فون دير لاين أن فيروس كورونا خصم مُخيف، وقالت: "إننا لا نراه، فهو ليس له لون أو طعم، لكننا نرى أنه ينتشر بسرعة كبيرة. كما أننا لا نعلم أيضا مدى قسوة إضراره بالناس".

وأشارت إلى أن هناك أشخاصا مصابون بالفيروس لكن لا تظهر عليهم أعراض، بينما هناك آخرون تظهر عليهم أعراض بسيطة ثم شديدة، في حين أن هناك أشخاصاً يموتون في غضون فترة قصيرة منه.

ودعت فون دير لاين الناس إلى "شراء ما هو ضروري فقط" مؤكدة أن الإمدادات الأساسية ستبقى مؤمنة، في تعليق لها على حمى الشراء التي اجتاحت مناطق ألمانيا وأوروبا، والتي تشبه ما تقوم به "فأرة الهامستر" من تخزين للحبوب والفواكه بل واللحوم لقادم الأيام.