شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. التحالف يقصف أهدافا عسكرية للمليشيا في مديرية عبس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 18/آذار/2020، أهدافا عسكرية للحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من غارة على أهداف للمليشيا في مديرية عبس بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية

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