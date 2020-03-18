ترامب: أخبار مهمة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، 18/آذار/2020، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول "كورونا"، وفق ما نقلته قناة "الحرة".



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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب علينا أن نشجع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب تجنب الأكل في المطاعم التي تقدم “الفاست فوود”، حيث طالب جميع الشركات بتخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة.

وقال إن وباء فيروس كورونا المستجد في دول العالم، سوف يستمر حتى شهر يوليو أو شهر أغسطس، مشيرا إلى أن تداعياته ستستمر، حتى بعد انتهائه.