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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوربي يتهم موسكو بنشر الذعر من كورونا في الغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت وثيقة للاتحاد الأوروبي، أن وسائل الإعلام الروسية لجأت إلى "حملة تضليل كبرى" ضد الغرب للتهويل من أثر فيروس كورونا وخلق حالة من الذعر ونشر أجواء عدم الثقة.
ونفى الكرملين الأربعاء، مزاعم وردت في وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أنه يقود حملة إعلامية روسية مضللة تهدف إلى تضخيم تأثير الفيروس في الغرب.
وورد في الوثيقة الأوروبية، المؤرخة 16 مارس/ آذار، أن "هناك حملة تضليل كبرى من وسائل الإعلام الروسية والجهات المؤيدة للكرملين فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19".
وتابعت الوثيقة التي صدرت عن خدمة العمل الخارجي الأوروبي التابعة للاتحاد أن"الهدف النهائي لحملة التضليل التي يقوم بها الكرملين هو تضخيم الأزمة الصحية العامة في الدول الغربية، بما يتماشى مع استراتيجية الكرملين الأشمل التي تحاول تدمير المجتمعات الأوروبية"
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