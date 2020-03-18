اعتداء الشرطة التركية على مسافرين سودانيين يشعل مواقع التواصل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات اعتدت الشرطة التركية على مسافرين سودانيين عالقين بمطار مدينة اسطنبول.

وأثار هذا الاعتداء استياء واسعا، وتصدر هشتاج #ضرب_سودانيين_بمطار_تركيا الترند على موقع تويتر. Advertisements وكتب حساب "معال موجز الأخبار": السودانيون يتعرضون للضرب في مطار إسطنبول بعد إقفال مطار الخرطوم. وأضاف أن الخطوط التركية نكثت بوعدها بعدما وعدوهم باستضافتهم لمدة يومين بعدما نزلوا من الطائرة. وأظهر المقطع المتداول لحظة اعتداء جنود أمن أتراك على عدد من المسافرين السودانيين

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