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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا ترفض اتهامات تمويل حملة معلومات مضللة عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
موسكو - الخليج 365
تتبادل دول الصين وأمريكا وروسيا الاتهامات بشأن فيروس كورونا.
وقال الكرملين، الأربعاء، إن الاتهامات ضد روسيا بتمويل حملة معلومات مضللة عن كورونا غير صحيحة.
وكانت بعض المواقع ووسائل إعلام أجنبية قالت إن روسيا تمول حملة ضخمة لنشر معلومات مضللة عن كورونا لبث الخوف في الدول الأوروبية.
.وبالرغم من أن فيروس كورونا هو شأن صحي من الدرجة الأولى إلا أن السجال السياسي لم يتوقف بشأنه.
وتبادلت الصين وأمريكا أيضا الاتهامات بشأن هذا الفيروس وحملت كل دولة فيهم الأخرى بمسؤولية نشره.
وتوفي أكثر من 5 الأف شخص على مستوى العالم منذ ديسمبر الماضي بسبب كورونا وأصيب أكثر من 90 ألفا تقريبا.
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