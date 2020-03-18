شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمجد طه: بوتين قام بإذلال أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 أنقرة موسكو - الخليج 365 أكد المحلل السياسي، أمجد طه، أن الرئيس الروسي قام بإذلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisements وكتب طه في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" صحيفة الغارديان The Guardian البريطانية؛رئيس روسيا فلاديمير بوتين قام بإذلال أردوغان رئيس نظام تركيا بشكل غير مسبوق ولم يحصل منه سوى على القليل". وتابع "وهو ما دفع بأردوغان إلى الالتفات إلى أوروبا، وابتزازها بللاجئيي سوريا من أجل الحصول على المال".

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