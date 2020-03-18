نشطاء الفوضى بمصر يطلقون حملة مشبوهة للإفراج عن الإرهابيين مستغلين فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

أطلق عدد من نشطاء الفوضى والإثاريين بمصر الذين دأبوا على استغلال الأزمات للتشكيك فى الدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية، للمطالبة بالعفو عن جميع المحبوسين والمسجونين ممن أدينوا بجرائم التخريب والتآمر على الوطن المصري وأبنائه.



الحملة المشبوهة أطلقت بدعوى وجود خطورة داهمة على أولئك بسبب فيروس كورونا، فانطلقوا يصيحون لمناشدة المنظامات المشبوهة والمجتمع الدولي للتدخل بزعم تعرض المحبوسين لخطر الإصابة بالعدوى.

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من المؤكد أنه لا يوجد اعتراض على إصدار الدولة المصري قرارات بالعفو على بعض المحبوسين ممن ثبت أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع، ولكن الإفراج عن الإرهابيين والإخوان والمتآمرين والعملاء والخونة، خط أحمر لا يوافق عليه المجتمع المصري وأبنائه.

ومن يقومون بشن هذه الحملة المشبوهة للإفراج عن المخربين بمصر معروفون باستغلالهم الأزمات للصيد فى الماء العكر، إلا أنهم يجب أن يعلموا أن المجتمع لن يسمح بذلك ولن يرضى ولن يغفر لهم تآمرهم على أمنه واستقراره.