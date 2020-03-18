جبهة شباب الصحفيين المصريين تكشف عن حملة مشبوهة من مثيري الفوضى بالدولة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين تفاصيل الحملة المشبوهة التي يطلقها مجموعة من الفوضويين والاثاريين الذين دأبوا على استغلال الأزمات للتشكيك في الدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية.



وأكدت الجبهة على أن مثيري الفوضى يطالبون بالعفو عن كافة المحبوسين والمسجونين من أدينوا بجرائم التخريب والتآمر على الوطن المصري وأبنائه بدعوى وجود خطورة داهمة على أولئك بسبب عدوى فيروس كورونا.

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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية إن تفاصيل المخطط الجديد ظهر واضحا من خلال مجموعات معروفة للجميع بعدائها للدولة المصرية حيث انطلقوا يصيحون لمناشدة المنظمات المشبوهة ذات السمعة السيئة والمجتمع الدولي للتدخل بزعم تعرض المحبوسين لخطر الإصابة بالعدوى.

وأضاف طوالة أنة لا يوجد اعتراض على إصدار الدولة المصرية قرارات بالعفو عن بعض المحبوسين ممن ثبت انهم لا يشكلون خطورة على المجتمع ولكن الإفراج عن الإرهابيين والإخوان والعملاء والخونة والمتآمرين على مصر خط أحمر لا يوافق عليه المجتمع وأبنائه المخلصين المهمومين دائما بقضايا الوطن والمواطن.

وأشار رئيس جبهة الصحفيين المصريين إلى أن من يقومون بشن هذه الحملات المشبوهة للإفراج عن المخربين معروفين باستغلالهم للأزمات للصيد في الماء العكر على حساب مصر ويجب على هذه النوعية الضالة أن يعلموا جيدا ان المجتمع لن يسمح بذلك ولن يغفر لهم تأمرهم على آمنة واستقراره.