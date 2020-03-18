بنجلاديش تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش، الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، وهي واحدة من 8 حالات مؤكدة أصيبت بـ"كوفيد-19".



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وكانت بنجلاديش أعلنت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لمدة 15 يوما ابتداء من الأربعاء، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الإثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات.

وقالت ميرجادي سابرينا فلورا، مديرة معهد علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض والأبحاث في بنجلاديش، إن هناك طفلين بين المرضى الجدد، وهم من أفراد أسرة شخص أصيب بالفيروس في وقت سابق.

أكد موهيبول حسن شودهوري، نائب وزير التعليم، للصحفيين في دكا، أن إغلاق المؤسسات التعليمية سوف يسرى حتى 31 مارس.