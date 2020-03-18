شكرا لقرائتكم إصابات كورونا تتجاوز 200 ألف بالعالم والوفيات 8 آلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 200 ألف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريباً، بينما أصاب فيروس سارس 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

يواصل فيروس كورونا تمدده حاصداً المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر. وسجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج، مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان.

من كولومبيا (فرانس برس)

حجر تام

ودخلت بلجيكا مرحلة الحجر الصحي شبه التام بسبب كورونا، في وقت ارتفع عدد المصابين الى 1486 والوفيات الى 14.

وأعلنت وزارة الصحة الإسباني: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 558 والإصابات إلى 13716.

وسجلت ماليزيا 117 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 790 حالة. وقالت وزارة الصحة إن 80 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بتجمع نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.

وأكدت وزارة الصحة في زامبيا اليوم الأربعاء أول حالتي إصابة بفيروس كوفيد-19. وقال وزير الصحة "المريضان زوجان زامبيان سافرا إلى فرنسا في عطلة لمدة عشرة أيام".

الوفاة الأولى في إفريقيا

وأعلنت بوركينا فاسو الأربعاء أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، هي أول وفاة في إفريقيا جنوب الصحراء أيضا.

وقال المنسق الوطني لمكافحة الوباء إن "مريضة في الثانية والستين من العمر توفيت وكانت مصابة بداء السكر وتحت الإنعاش".

وأضاف أن سبع إصابات جديدة سجلت في هذا البلد الفقير جدا في منطقة الساحل "ما يرفع عدد المرضى إلى 27 هم 15 امرأة و12 رجلا".

وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إلى 576 عدد المصابين في إفريقيا (شمال إفريقيا وجنوب الصحراء) توفي منهم 15 (ستة في مصر وخمسة في الجزائر واثنان في المغرب وواحد في كل من السودان وبوركينا فاسو).

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.

حالات "مستوردة"

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

كوريا الجنوبية (فرانس برس)

وسُجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، ومن بينها عشر حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم. ولليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان أمس الثلاثاء.

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تراجع الإصابات

وفي كوريا الجنوبية، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.

من الصين (فرانس برس)

وهذا العدد أكبر قليلا من عدد الإصابات المسجلة أمس الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن اليوم هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية عن أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس. وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 84.

واشنطن

قيود صارمة

وفي نيوزيلندا، قالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وجميعها لأشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20.

وفرضت نيوزيلندا قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.

وفي قرغيزستان، قال وزير الرعاية الصحية اليوم الأربعاء إن بلاده سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا بعد أن تأكدت إصابة ثلاثة مواطنين قادمين من الخارج.

وقرغيزستان لها حدود مع الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى كما أعلنت قازاخستان وأوزبكستان المجاورتان لها عن حالات إصابة هذا الشهر.

حظر تجمعات

وحظرت أستراليا اليوم الأربعاء التجمعات الداخلية غير الضرورية لأكثر من 100 شخص. يشمل القرار حفلات الزفاف، والتجمع في المطاعم ضمن مجموعة إجراءات قد تستمر لأكثر من ستة أشهر لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

أستراليا (فرانس برس)

جاء ذلك بعد قرار سابق يحظر التجمعات الخارجية التي تتجاوز 500 شخص. ولن يشمل القرار مراكز الإعاقة ورعاية المسنين، لكنه قيد عدد الزوار.

ستظل المدارس مفتوحة أيضا رغم تحدث بعض الخبراء الطبيين عن وجوب إغلاقها. كما نصحت الحكومة الأستراليين بعدم السفر إلى الخارج.

ولدى أستراليا 454 حالة إصابة مؤكدة حتى اليوم الأربعاء بين السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن معدل الإصابة تتزايد.

وأعلنت تايوان أن عدد الحالات المصابة بكورونا القادمة من الخارج "ارتفع بشكل حاد". وسجلت البلاد 23 إصابة جديدة اليوم الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 100.

وسجلت مولدوفا اليوم الأربعاء أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. وأعلنت البلاد التي يسكنها 3.5 مليون نسمة عن 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.