شكرا لقرائتكم وزارة الطاقة توجه أرامكو باستمرار إنتاج 12.3 مليون برميل يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة أرامكو ، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

كان مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة قال أمس الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية ستستخدم الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي لاحلال حوالي 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر سيمكّن المملكة من زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز 10 ملايين برميل في اليوم.

وفي سياق متصل قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الأربعاء الماضي، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يوميا.