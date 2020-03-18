أعلنت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة في السعودية، أنّ "من منطلق الجهود الحثيثة الّتي تبذلها حكومة السعودية في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الجديد ومنع تفشّيه، فقد تقرّر تعليق الحضور إلى مقرّات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدّة 15 يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد، ما عدا القطاعات الحيويّة وقطاعات البنية التحتية الحسّاسة مثل الكهرباء، المياه والاتصالات".
وطلبت في بيان، من جميع المنشآت في القطاع الخاص، "تقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأُخرى إلى الحد الأدنى اللّازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلّب حضورهم في أماكن العمل عن 40 بالمئة من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع التقيّد بالإجراءات الإحترازيّة اللّازمة الّتي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرّات العمل أو سكن العاملين، وضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس "كورونا" داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السعودية تعلق الحضور لمقرات العمل في القطاع الخاص لمدة 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.