منظمات تركية أرسلت 12 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ريف إدلب

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "منظّمات إغاثيّة تركيّة أرسلت 12 شاحنة تحمل مساعدات إنسانيّة وإغاثيّة، إلى ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا".
وأوضحت أنّ "المساعدات المُرسَلة مِن قِبل وكالة الكوارث والطوارئ "أفاد"، الهلال الأحمر التركي وجمعية أصدقاء أضنة، تضمّنت خيمًا، طحينًا، مواد غذائية، منظّفات وملابس"، لافتةً إلى أنّ "المساعدات وصلت إلى قضاء "يايلاداغ" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، لتتوجّه بعدها إلى ريف إدلب، حيث سيتمّ توزيعها على الأسر المحتاجة.
وتواجه عشرات العائلات السورية النازحة في محافظة إدلب، ظروفًا معيشيّة صعبة بمخيمات بدائيّة.
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