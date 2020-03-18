منظمات تركية أرسلت 12 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ريف إدلب

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "منظّمات إغاثيّة تركيّة أرسلت 12 شاحنة تحمل مساعدات إنسانيّة وإغاثيّة، إلى ريف ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​".

وأوضحت أنّ "المساعدات المُرسَلة مِن قِبل وكالة الكوارث والطوارئ "أفاد"، ​الهلال الأحمر التركي​ وجمعية أصدقاء أضنة، تضمّنت خيمًا، طحينًا، ​مواد غذائية​، منظّفات وملابس"، لافتةً إلى أنّ "المساعدات وصلت إلى قضاء "يايلاداغ" في ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​، لتتوجّه بعدها إلى ​ريف إدلب​، حيث سيتمّ توزيعها على الأسر المحتاجة.

وتواجه عشرات العائلات السورية النازحة في محافظة إدلب، ظروفًا معيشيّة صعبة بمخيمات بدائيّة.