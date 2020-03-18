قدّمت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​" هبة عينيّة إلى "مستشفى ​مشغرة​ الحكومي"، الّذي اعتُمد كمركز لاستقبال المرضى والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المعدي والانتقالي، لتمكينه من مواجهة الوباء. والهبة عبارة عن عيادة مجهّزة بمساحة 36 مترًا مربعًا، تتضمّن مكتب استقبال وغرفة معاينة وحمام مع تجهيزاتها، لاستعمالها كمركز عزل أوّلي لمعاينة المرضى والحالات المشتبه خارج مبنى المستشفى وفقًا لما تقتضيه المعايير الطبيّة والوقائيّة، مع تركيب وتجهيز بالتعاون مع شركة "الخرافي" الّتي تنفّذ مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر، ومستلزمات عناية شخصيّة وتعقيم للمرضى والفرق الطبية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني قدمت هبة عينية لمستشفى مشغرة الحكومي الذي بات يستقبل المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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