نعمه: شكرا لمن يحارب في الخطوط الأمامية لأجلنا ويسهر على صحتنا

توجّه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في تعليق على التواصل الإجتماعي حول موضوع الطاقم الطبّي الّذين يواجه فيروس "كورونا"، بالشكر إلى "مَن يحارب في الخطوط الأماميّة لأجلنا ويسهر على صحّتنا. أنتم أبطال لبنان".
في هذا السياق، كانت وزارة الصحة قد أعلنت في التقرير اليومي عن "Covid-19"، بأنه "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 13 حالة جديدة عن الامس). وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة".
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