مدير مستشفى بيروت: 74 حالة فقط بإنتظار نتائج فحص الكورونا

اعلن مدير مستشفى بيروت ​الحكومة​ فراس ابيض في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان المستشفى ستقوم بإصدار بيان قريبا للكشف عن أرقام اختبار الـ"PCR" في مستشفى بيروت الجامعي، واوضح انه "باختصار قام المستشفى بـ 2756 اختبارًا بالتراكم حتى أمس، وقد أظهرت النتائج: 88 اختبارا إيجابياً، وهناك 74 عينة فقط بإنتظار نتائج فحص ​الكورونا​".

يذكر بأن قناة " "الجديد" اشارت الى ان هناك حوالي 1500 حالة موجودة في ​مستشفى بيروت الحكومي​ لم يُجرَ لها فحص الـ"كورونا" نتيجة النقص الحاد في الـ "kit".