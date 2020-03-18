اعلن مدير مستشفى بيروت الحكومة فراس ابيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان المستشفى ستقوم بإصدار بيان قريبا للكشف عن أرقام اختبار الـ"PCR" في مستشفى بيروت الجامعي، واوضح انه "باختصار قام المستشفى بـ 2756 اختبارًا بالتراكم حتى أمس، وقد أظهرت النتائج: 88 اختبارا إيجابياً، وهناك 74 عينة فقط بإنتظار نتائج فحص الكورونا".
يذكر بأن قناة " "الجديد" اشارت الى ان هناك حوالي 1500 حالة موجودة في مستشفى بيروت الحكومي لم يُجرَ لها فحص الـ"كورونا" نتيجة النقص الحاد في الـ "kit".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى بيروت: 74 حالة فقط بإنتظار نتائج فحص الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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