شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح فى البرلمان لتعميم قياس درجة الحرارة للموظفين قبل دخول مقر العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء، لتعميم قياس درجة الحرارة للعاملين في كافة الوزارات قبل الدخول للعمل للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

وأشار النائب جون طلعت، إلى أن وزارة البيئة اتخذت هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي في منع انتشاره.

وأكد، أن التوسع في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، رسالة طمأنة للعاملين، لا سيما فى ظل وجود حالة تخوف بين المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعميم هذه الإجراءات ليس فقط في الدواوين العامة للوزارات، وإنما في كافة المديريات بالمحافظات والإدارات وكل الجهات التابعة.

وتابع: "اتباع إجراءات وقائية صحيحة في مواجهة فيروس كورونا أحد أهم وسائل القضاء عليه، بدلا من الدخول في دوامة العلاج".