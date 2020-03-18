شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن الجيزة يطالب بملاحقة محتكرى السلع وأدوات التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة صبورة السيد، مساعد حزب مستقبل الوطن بالجيزة، بحملات وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة مستغلي أزمة كورونا، وتشديد الرقابة على المحلات والأسواق ومصانع بير السلم، المحتكرة للكمامات الطبية، والأغذية لإثارة أزمة بين صفوف المواطنين ومن ثم إشعال الموقف وتصدير مشكلة أمام الرأي العام.

وأوضحت السيد، في بيان لها، أن وزارة الداخلية تكافح المصانع مجهولة المصدر التي تصدر كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية وتقوم ببيعها بأسعار زهيدة في الأسواق، منوهة أن هذه المنتجات لاقت قبول بين صفوف المواطنين نتيجة خفض أسعارها، الأمر الذي يستوجب مواجهة شديدة من قبل الحكومة لمنع استغلال المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر.

وطالبت بضرورة ملاحقة الأشخاص الذين يتلاعبون بأسعار أدوات التنظيف والتطهير والتعقيم، واستغلال المواطنين في الأزمة، والتصدي لممارسات إخفاء السلع، والتعامل بمنتهى الحزم لمواجهة الغش التجاري في الأسواق.

يذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة سير الإجراءات الحُكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وآليات الاستعداد والجاهزية فى هذا الصدد، وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الصحة والسكان الموقف الراهن لحالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في مصر، والإجراءات الطبية المُتبعة حيالهم، وتجاه المخالطين لهذه الحالات المُكتشفة، كما عرضت الوزيرة الإجراءات المُتخذة على الصعيد الوطني لتقليل حدة إنتشار الفيروس، والتي تضمنت وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتعليق الأحداث الرياضية، والفعاليات وحركة الطيران، والعروض الفنية، مُؤكدة أن كافة الخطوات الطبية والإجراءات الحكومية تتسق وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، وتتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل مواجهة تطورات انتشار الفيروس.

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وعرضت وزيرة الصحة خلال اللقاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعليق حركة الطيران، والتي تتضمن العزل الذاتي لمدة 14 يوماً للقادمين من العمرة منذ أول مارس، وفحص جميع القادمين بالكاشف السريع، لافتة إلى أنه تم استلام 27 ألف كاشف سريع، كما من المقرر أن يتم استلام 75 ألف كاشف سريع آخر.

كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى الإجراءات الإحترازية المُتخذة في المحافظات السياحية، وهي: الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، والتي تضمنت منع مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية، لمدة 14 يوماً، اعتباراً من 16 مارس الجاري، أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، وخضوعهم جميعاً للحجر الصحي حتى لا يتسبب إيقاف حركة الطيران في مغادرة تلك الأطقم العاملة إلى مُحافظاتهم الأصلية.