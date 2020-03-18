شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يطلق 13 فريق تعقيم لمواجهة كورونا بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، فرقا للتعقيم والتطهير للأماكن العامة فى مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وبرعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة.

وتحت عنوان "يد واحدة مع مصرنا الغالية لمكافحة الوباء"، قامت أمانة الحزب بالشروق بتنظيم مجموعات عمل، لتقوم بواجبها الوطني نحو مدينة الشروق وذلك من خلال البدء في عمليات تعقيم وتطهير للأماكن العامة في المدينة.

وبدأت المجموعات بدور العبادة أولاً من مساجد وكنائس داخل المدينة، حيث تم تقسيم المجموعات إلى 13 فريقا ليتم توزيعهم علي دور العبادة بالمدينة من أجل عمل إجراءات التعقيم بعد كل صلاة ولمدة أسبوعين، وكذلك سيكون هناك فرق أخري لتعقيم بعض الأماكن الحيوية في المدينة.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شددا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

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وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.