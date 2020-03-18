شركة فرنسية تعلن تفاصيل أول دواء لعلاج كورونا.. "ووزيرة الصحة السابقة: الإعلان نحتاج 12 شهرًا

بعد أن بلغ اجمالي اصابات فيروس كورونا حول العالم 198166 حالة وبلغ عدد المتعافون 81728 بينما وصلت الوفيات جراء الفيروس لـ7965 حالة، أعلنت مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية عن عرض دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عن وكالة "فرانس برس".

وأعلنت مجوعة "سانوفي" أن دواء "بلاكنيل"، المضادّ للملاريا الذي تنتجه، أثبت نتائج واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، معلنة استعدادها لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم المجموعة أنه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض، مشدّداً في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية لتأكيد هذه النتائج. حسبما نشر موقع "الوطن".



وأقرت الصين، أمس الثلاثاء إجراء التجارب السريرية على أول لقاح يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية، فأن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا وأن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

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وبلغ اجمالي اصابات الفيروس حول العالم 198166 حالة وبلغ عدد المتعافون 81728 بينما وصلت الوفيات جراء الفيروس لـ7965 حالة.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يوجد تجارب عالمية دولية لسرعة الوصول للقاح المناسب لفيروس كورونا.

وأكدت الرباط، خلال كلمتها بمؤتمر الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أنه كي يجرى الإعلان عن دواء جديد، توجد مواعيد ومراحل علمية يجب أن يمر بها الدواء لكي يكون متاحا أمام الإنسان، مؤكدة وجود بحوث علمية عالميًا بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أن أي دواء للإعلان عنه يحتاج وقت يمكن أن يصل إلى 12 شهرا، مؤكدا أنه لا توجد حالة هلع لكن يجب تحفيز الحكومات لمواجهة المرض والتعبئة المجتمعية والسياسية. حسبما نشر موقع "الوطن".

يتضمن المؤتمر تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والنتائج والتوصيات الرئيسية لبعثات منظمة الصحة العالمية في كل من جمهورية إيران الإسلامية، والبحرين والكويت، ويتضمن جلسة تفاعلية للإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتور سيد جعفر حسين مدير مكتب المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، المعني بالاستجابة بفاشية كوفيد-19، والدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتورة داليا سمهوري مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر قائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات، وحدة التأهب لمخاطر العدوى.