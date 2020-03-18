"الابتعاد عن الجثة بنحو متر واحد وارتداء واقيات".. الصحة توضح خطوات تغسيل وتكفين وفيات كورونا.. والإفتاء تحسم الجدل

من الأسئلة التي تشغل الأذهان خاصة بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، وتسبب في وفاة وإصابة الآلاف، "كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟"خاصة مع تزامنًا مع إعلان وزارة الصحة الوفاة الحالة السادسة اليوم.

وأقر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، على نص إجراءات التعامل مع حالات الوفاة بمرض الكورونا المستجد وكيفية دفنه وغسله حسبما نشر موقع "الوطن".

وجاءت كالتالي:

- يتمّ رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها، وتُنقل على ترولي قابل للتنظيف التطهير مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية "ماسك تنفسي عالي الكفاءة، قفاز (لاتكس) نظيف يغطي العباءة عند الرسغ، العباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الوقائية أو واقي الوجه، غطاء الراس، الحذاء البلاستيكي طويل الرقبة" مع الالتزام المشددّ بخلع الواقيات بطريقة والاهتمام التام بغسل الأيدي بعد الانتهاء من خلع الواقيات الشخصية.

- فيما يخص الغسل والكفن جاءت أولًا بالقائم بتغسيل الحالة: عليه ارتداء الواقيات الشخصية كاملة وعلى المحيطين بالحالة في أثناء الغسل؛ يجب أن يمنع دخول أفراد لا حاجة بوجودهم، وفي حالة ضرورة يجب الابتعاد عن الجثة بمسافة أكثر من متر واحد وارتدائهم.

- وعن طريق إجراءات نقل الجثة بعد الغسل والنكفين بسيارة الإسعاف؛ أكّد قطاع الطب الوقائي أنَّه يتمّ نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل (الكيس غير المنفذ للسوائل) توضع عليه علامة خطر الإصابة بالعدوى، كما يتمّ توضيح ذلك بالأوراق الرسمية.

كما يراعى في أثناء إجراءات نقل الجثة عدم تواجد أشخاص بالسيارة سوى أفراد الإسعاف وشخص واحد فقط قريب المتوفي.

- كما يراعى أنَّ تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير، مع مراعاة عدم فتحه إلا بالغلق.

- كما يجب على جميع المتواجدين بالسيارة ارتداء الواقيات الشخصية.

- عند الصلاة على المتوفي يجب عدم فتح الصندوق لأي سبب.

- عند الوصول لمرحلة الدفن يجب أن يرتدي من يفتح الصندوق ارتداء الواقيات وتواجد عدد قليل عند دخول المقبرة.

- وبعد كل هذه الإجراءات يجب تطهير الأيدي لكل من من تعامل مع المتوفي، وتطهير كل الأسطح باستخدام كلور سائل تركيز 5٪

- كما يجب ألا يتمّ تحنيط الجثة.

دار الإفتاء توضح

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن الميت يُغسل غسلًا شرعيًا ويكفن ويصلى عليه ويدفن، إلا إذا ثبت طبيًا أن المتوفى بمرض ما يتعذر غسله، لكونه مظنة حصول العدوى، فيلجأ حينئذٍ إلى التيمم بدلًا من الغسل، فإن تعذر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة عليه والدفن.

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وأكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن المسلم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن بفرض أن المسلم المتوفى كان مريضًا بمرض معدٍ والجهات المعنية قررت أن تغسيله يساعد على نشر الوباء أو المرض، وهذا حدث في منذ عدة سنوات حينما انتشر مرض «الإيبولا» قالت منظمة الصحة إن التغسيل يساعد في انتشار الوباء، هنا يكون الحل عدم تغسيله ويمكن تيميمه وإذا تيقنا أن تيميمه أيضًا ينقل العدوى فلا نيممه ونكفنه ونصلى عليه. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وأوضح: «ولكن ليس مجرد أن يكون هناك مرض معدٍ فلا نغسله فهناك إجراءات وقرارات من الصحة ومرجعنا في ذلك الجهات الطبية الموثوق فيها، وحتى الآن لم تصل إلينا شيء ما يمنعنا من التغسيل».

كيفية غسل الميت

أفاد الشيخ عويضة عويضة عثمان مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن غسل الميت فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

واستشهد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ» [متفق عليه].



وأشار إلى أن هناك أمورًا يستحب فعلها مع المتوفى، ومنها: إغماض عيني الميت بعد خروج الروح، وشد لحييه لئلا يبقى فمه مفتوحًا، مستدلًا على ذلك ما رود في صحيح مسلم، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر».

وأضاف أنه يستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحًا ويسهل دخول الماء فيها أثناء الغسل ومعدته تكون غير متماسكة فيخرج الماء مرة أخرى من دبره.

وتابع: أنه على الموجودين عند الميت محاولة تليين مفاصل اليدين والرجلين، حتى لا تتصلّب ويصعُب إعادتها إلى مكانها بعد أن يبرد الجسد، وعليهم أيضًا تغطية بدن الميت بسترة أو نحوها، عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيّ سجيّ ببُرد حَبره». رواه أحمد والبخاري ومسلم.

وأردف: أنه يفضل الإسراع في تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم».

وأوضح مدير الفتوى، خطوات غسل الميت: «بتبديل الثياب التي توفي فيها الشخص، من أجل إلباسه ثياب جديدة نظيفة، لقول الصحابة حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم: «هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا». رواه أحمد وأبو داوود وابن حبان والحاكم، ثم ستر عورة الميّت ورفعه على خشبة، ورفع رأسه وعصر بطنه وصب الماء بعدها، ولا يدخل الماء إلى فم الميّت وأنفه، وإنما يُدخِل المغسِّل إصبعيه المبلولتين بالماء أو يستخدم قطنة مبلولة بالماء؛ لتنظيف أسنانه وفمة ومنخريه.

واستطرد: يبدأ المُغسِّل بغسل الميت؛ بالجانب الأيمن ثلاث مرات أو خمسًا أو سبعًا، ثم الجانب الأيسر كذلك ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» رواه البخاري ومسلم.

ونبه على أنه يُستحب وضع القطن في مكان خروج المادة، مثلًا في الدبر والقُبل والأنف والأذنين حتى لا يخرج شيء منهما مرة أخرى، ويبقى الميت نظيفًا، مستشهدًا بما روي عن ابن جريح، عن عطاء قال: «قلت احشو الكرسف؟ قال: نعم، قلت لأن لا يتفجّر منه شيء، قال نعم»، وحدثنا ابن مهديّ، عن همام، عن مطر، عن الحسن، قال: «يحشى دبره ومسامعه وأنفه». حسبما نشر موقع "صدى البلد".

كيف تيمم الميت

ذكر الشيخ عويضة، أنه إذا كان غسل الميت متعذرًا فإن أهل العلم يقولون: يُيَمَّم، بمعنى أن الحي يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، ثم يكفنه ويصلي عليه ويدفنه.

وجاء في الموسوعة الفقهية: «تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ مَنْ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّلُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوْتَى إنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يُغَسَّلُ إنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا، أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ، فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْلِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلَا يُمَسُّ، فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّلْ وَيُيَمَّمْ إنْ أَمْكَنَ ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءٌ».