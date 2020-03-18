مؤسسة "عامل" أعلنت جهوزيتها للقيام بواجبها في المساهمة باحتواء "كورونا"

أعلنت مؤسّسة "عامل" الدوليّة في إطار تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في ​لبنان​، الّذي يضم كبريات الجمعيات، عن "كامل جهوزيّتها للقيام بواجبها في المساهمة باحتواء فيروس "كورونا" الّذي يهدّد لبنان والمجتمعات الإنسانية على مستوى عالمي"، مؤكّدةً أنّ "فريقها الميداني يخضع لتدريبات وتوجيهات مكثّفة بشكل يومي لمواجهة تفشّي الفيروس، ويبذل قصارى جهده من أجل احتواء المرض ورفع مستوى الوعي في المناطق الشعبيّة الّتي يخدمها منذ 40 عامًا".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عامل" وبإشراف ​وزارة الصحة العامة​ وبالتعاون مع شركائها المحليّين والدوليّين، تعمل ضمن خطّة طوارئ مركزيّة، تتضمّن تطبيق المعايير العلميّة كافّة والتوصيات من قبل "​منظمة الصحة العالمية​" والمنظمات الشريكة، ضمن مراكزها الصحيّة- التنمويّة الـ25 وعياداتها النقالة الـ6 ووحدة الرعاية الخاصة بأطفال الشوارع في ​بيروت​، ​البقاع​، ​الجنوب​ و​جبل لبنان​؛ ورفعت حالة التأهب في مراكزها كلّها وبين متطوّعيها ومتفرّغيها الـ800 حرصًا منها على السلامة العامة".

وركّزت المؤسسة على أنّ "في وسط الذعر المنتشر بين الناس، تجاهد مؤسسة "عامل" من خلال مراكزها ومنصّاتها الإعلاميّة لخلق حالة من الوعي بين الناس حول الفيروس المستجد، كيفيّة انتقاله بين الأفراد وطرق الوقاية منه"، داعيةً الجهات الرسميّة والشعبيّة من أجل "التكاتف لمواجهة الأزمة الّتي يمرّ بها البلد، والتعاون على تطبيق سياسات فعّالة بالإستفادة من تجارب الدول الّتي بدأت تسيطر على الفيروس".

وفيما يخصّ تأهيل وتدريب المراكز الصحيّة، ذكّرت بـ"أنّها نظّمت ورشات عمل تدريبيّة لفريق المراكز الصحيّة وكذلك للعاملين في المركز الرئيسي، كما قامت بتأمين المعدّات الخاصّة والتجهيزات المطلوبة في المراكز الصحيّة".