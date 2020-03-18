لفت وزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني بحثت مع وزير الصناعة عماد حب الله في شؤون قطاعَي السياحة والصناعة في لبنان، وكيفيّة تفعيلهما في ظلّ الظروف الّتي نمرّ بها"، موضحًا "أنّنا عرضنا آخر المستجدّات في ما يتعلّق بفيروس "كورونا"، والخطوات المقبلة الّتي علينا اتخاذها في مجلس الوزراء".
وكان مجلس الوزراء قد قرّر يوم الأحد الماضي اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة، اضافة الى اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر المشرفية: بحثت مع حب الله بشؤون قطاعي السياحة والصناعة وعرضنا للمستجدات المتعلقة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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