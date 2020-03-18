اشار نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ علي الخطيب في تصريح له، الى اننا "كنا ننتظر من ​القضاء اللبناني​ انزال اقسى العقوبات بالعميل عامر الياس الفاخوري ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التعامل مع العدو الصهيوني، فهذا العميل يملك سجلا حافلا من ​جرائم القتل​ والتعذيب والخيانة للوطن وشعبه استحق عليها لعنة التاريخ والحاضر و​المستقبل​ بما لا يعفي عنها مرور الزمن، ونحن كنا نربأ بالقضاء اللبناني اطلاق سراحه بدل الحكم عليه ب​الإعدام​ لما يستحقه كل عميل تلطخت يداه بدماء اللبنانيين الأبرياء.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب: كان على القضاء الحكم بالاعدام بحق الفاخوري لما يستحقه كل عميل تلطخت يداه بدماء اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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