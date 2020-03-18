أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بأنّ "​طريق ضهر البيدر​ سالكة أمام جميع المركبات و​الشاحنات​". وكانت قد توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر منخفض جوّي متمركز جنوب ​تركيا​ مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلّب وماطر خلال اليومين المقبلين، على أن يكون يوم الأربعاء غائم اجمالاً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، كما نشهد انفراجات واسعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.